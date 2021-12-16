Власти Рязани не говорят об обновлении городского транспорта как о первостепенном мероприятии, а просто констатируют факт.

В Рязани замене подлежат 90% муниципальных автобусов и троллейбусов. Требуется 192 единицы техники, в том числе 68 низкопольных троллейбусов и 124 низкопольных автобуса большого класса.

Информация содержится в заключении по результатам публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2022 года и плановый период 2023-2024 годов. Это комментарий комиссии, проводившей слушания (по сути, администрации Рязани), к предложению предусмотреть деньги на обновление подвижного состава.

Далее комиссия заявляет, что среднерыночная цена троллейбуса составляет 22 млн рублей, автобуса – 12,5 млн рублей.

«При условии выделения финансирования указанные мероприятия возможно реализовать в рамках муниципальной программы «Общественный транспорт в городе Рязани», - расплывчато отмечается в заключении.