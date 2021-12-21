Слетели жизненные навыки: рязанка, переболевшая коронавирусом, забыла как варить суп Фото: Андрей АБРАМОВ

После перенесенного коронавируса у человека могут слететь жизненные навыки. О конверсионном расстройстве, которое требует вмешательства специалиста, рассказал «КП-Рязань» психиатр Максим Кирсанов. Врач привел в пример рязанку, которая после болезни разучилась… варить суп.

— Перенес человек коронавирус, полежал в больнице, напугался. А по выздоровлению вдруг слетают жизненные навыки, — рассказывает Максим Кирсанов. — Недавно пациентка средних лет, жительница Рязани, после нахождения в больнице вдруг стала путаться, как варить суп, оплачивать квартплату, убирать квартиру. Это один из вариантов посттравматического стрессового расстройства. Пришлось просить родственников, чтобы ей показывали и помогали, как ребенку. К счастью, все восстановилось (читать подробнее о психических расстройствах, связанных с коронавирусом).

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