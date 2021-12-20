«Приезжайте, забирайте, соболезнуем»: психиатр рассказал, кого рязанцы винят в смерти близких от ковида

Как оказалось, коронавирус надолго ранит не только тело человека, но и душу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обществе с каждым днем растет напряжение в связи с ковид-ограничениями. Стрельба в столичном МФЦ в ответ на требование надеть медицинскую маску, драки и столкновения с куар-контролерами в рязанских ТРЦ, призыв расстрелять купивших справки о вакцинации… Что это - нервный срыв или расстройство психики?! За ответом мы обратились к авторитетному в этом вопросе человеку - практикующему психиатру Максиму Кирсанову.

ДВА ВАРИАНТА ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ

Для начала давайте разберемся с терминологией. Лишь в текущем, 2021-м, году в международную классификацию болезней ввели шифр U.09 для обозначения состояний, возникших после перенесенной COVID-инфекции. Состояние это назвали постковидным синдромом: признаки и симптомы развиваются во время и/или после инфекции COVID-19, продолжаются свыше 12 недель и не объясняются другими диагнозами. Термин «постковидный синдром» необходим для обозначения того, что острая фаза заболевания закончилась, но пациент еще не выздоровел. Примечательно, что это касается всех областей медицины: терапии, кардиологии, гематологии, нефрологии и других.

- Есть два варианта постковидного синдрома, - рассказывает Максим Витальевич. - Первый из них - неврологический. При таком варианте человека преследует головная боль и нарушение сна. У него нарушен языкоглоточный нерв, что сопровождается нарушением обоняния и вкуса - нейропатия. Бывают и полинейропатии - множественное поражение периферических нервов, проявляющееся периферическими вялыми параличами, нарушениями чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами.

Но есть и психопатологический вариант, на котором мы в нашей беседе остановились подробно.

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ»

К психопатологическому варианту постковидного синдрома относятся когнитивные расстройства, качественные расстройства сознания.

- У переболевшего коронавирусом возникают посттравматическое стрессовое расстройство и соматогенные психозы, - подробно разъяснил наш собеседник. - Астенический синдром или синдром раздражительной слабости: он развивается у большинства пациентов, перенесших болезнь в среднетяжелой форме. Для него характерны повышенная утомляемость, тревожность, раздражительность, слезливость на ровном месте. При этом у пациента наблюдается разнообразная неспецифическая соматическая симптоматика - потливость, головные боли и головокружения, рассеянность, снижение памяти, тахикардия и перепады давления. Что важно - качество жизни человека существенно снижается. И это состояние может длиться до нескольких недель.

Как правило, с этим приходят к специалистам общего профиля: терапевтам, неврологам. К психотерапевтам - реже. Чтобы вернуть людей к нормальной жизни, врачи назначают общеукрепляющее лечение; препараты, активирующие тканевое дыхание, витамины, легкие успокоительные типа пустырника и аминомасляной кислоты.

«ЛЮДИ СКЛОННЫ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ, И ТАКИМИ ЗАЧАСТУЮ НАЗНАЧАЮТ СЕБЯ»

Но есть случаи, подчеркнул Кирсанов, когда вмешательство психотерапевта просто необходимо - это посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР):

- Например, умер кто-то из близких людей или член семьи, особенно, если неожиданно. Забрали в больницу, что с человеком - неизвестно, хорошо, если доктор знакомый. Чаще нет - пациентов лечат дежурные врачи, до которых сложно дозвониться. А потом внезапный звонок из больницы: «Приезжайте, забирайте, соболезнуем», шокирует, приводит к стрессовому расстройству с последующей депрессией. Люди в этот момент склонны искать виновных. И виноватыми зачастую назначают себя: не вовремя начали лечить, поздно отвезли в больницу, недостаточно уделили времени человеку и т. д. Подобные самообвинения поддерживают и утяжеляют расстройство.

Конверсионное расстройство - второй пример, требующий вмешательства психиатра, возникает в основном у «тревожных» пациентов.

- Перенес коронавирус, полежал в больнице, напугался. А по выздоровлению вдруг слетают жизненные навыки. Недавно пациентка средних лет, жительница Рязани, после нахождения в больнице вдруг стала путаться, как варить суп, оплачивать квартплату, убирать квартиру. Это тоже вариант ПТСР, пришлось просить родственников, чтобы ей показывали и помогали, как ребенку. К счастью, все восстановилось, - говорит Максим Витальевич.

Еще один вариант ПТСР: пациенты, побывавшие в красных зонах больниц. Выходить нельзя, общаться нельзя, утром кого-то из соседей по палате вдруг увозят на минус первый этаж. Потом повышенная тревожность и болезненные флешбэки (неприятные воспоминания):

- Это требует психологической и медикаментозной помощи, - подчеркнул Кирсанов. - К тому же, сплошь и рядом мы наблюдаем у людей тревожное расстройство и панические атаки. Почему? Почти два года нагнетается обстановка, куча ограничений, самоизоляция, постоянно меняющиеся протоколы лечения болезни, публикации в СМИ о смертях известных людей, новых штаммах вируса и тому подобное. По сути, живем, как на войне. Кто-то боится за близких, кто-то - тяжелой формы болезни. В итоге - постоянные тревожные мысли и страх за будущее.

Очень часто, подчеркнул Максим Витальевич, на этом фоне получаем вторичную депрессию. Человек не может справиться с тревогой, нарастает пессимистичное восприятие себя и окружающей действительности, что и приводит к развитию депрессивной симптоматики.

Больному коронавирусом просто необходима рука помощи. Доктора или близкого человека. Фото из архива "КП".

БУДЬТЕ, КАК ДЕТИ?!

Ипохондрическая фобия - еще один пример, когда к психиатру обратиться просто необходимо. Ее характеризует страх телесных ощущений, когда любой мало-мальский симптом принимается за тяжелую патологию.

- Недавний пример, когда молодой человек после перенесенной болезни прочитал, что бывает много осложнений. Стал напряженно вслушиваться в тело, и, естественно, любое телесное ощущение стало расцениваться как симптом тяжелой болезни. Ноет правый бок - почка отмирает; быстро шел, сердце застучало - вот-вот инфаркт случится. И так далее. В итоге, сдавал бесчисленные анализы, которые явной патологии не показывали, но и не убеждали, что все в порядке. Естественно, сначала ходил к терапевтам, кардиологам и неврологам. И только в последнюю очередь к психотерапевту, когда уже врачи стали хором твердить, что «вам нужно лечить голову». Сейчас подобных случаев множество, - рассказал Кирсанов.

Настоящий вал обращений, по словам психиатра, начался с мая 2020 года после периода вынужденной самоизоляции и неопределенности будущего:

- Многие сферы бизнеса закрылись и так и не восстановились, многих перевели на удаленную работу; для кого-то стало стрессом сидеть безвылазно дома с детьми и близкими, например. Неизвестный вирус, отсутствие четких схем лечения и вакцины в прошлом году привело к росту тревожных расстройств.

Сейчас по всей стране психиатры и психотерапевты просто завалены работой на несколько недель вперед тоже из-за непрогнозируемого будущего, постоянных волн заболеваемости и повышенной смертности. В большинстве случаев все нами перечисленное успешно лечится, поэтому не стоит затягивать с обращением к специалистам в области психического здоровья.

- Единственное, что заметил: дети ни разу с такими жалобами не обращались, это расстройство большей частью проявляться у взрослых, - подытожил нашу беседу Максим Кирсанов.

А может, в этих его словах как раз и заключается универсальный рецепт психического здоровья современного взрослого мира потребителей в условиях постковидного синдрома?!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!