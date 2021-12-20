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Здоровье20 декабря 2021 8:02

«Приезжайте, забирайте, соболезнуем»: психиатр рассказал, кого рязанцы винят в смерти близких от ковида

На фоне пандемии коронавируса в Рязани участились случаи обращения к психиатрам
Павел АВЕРИН
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Как оказалось, коронавирус надолго ранит не только тело человека, но и душу.

Как оказалось, коронавирус надолго ранит не только тело человека, но и душу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обществе с каждым днем растет напряжение в связи с ковид-ограничениями. Стрельба в столичном МФЦ в ответ на требование надеть медицинскую маску, драки и столкновения с куар-контролерами в рязанских ТРЦ, призыв расстрелять купивших справки о вакцинации… Что это - нервный срыв или расстройство психики?! За ответом мы обратились к авторитетному в этом вопросе человеку - практикующему психиатру Максиму Кирсанову.

ДВА ВАРИАНТА ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ

Для начала давайте разберемся с терминологией. Лишь в текущем, 2021-м, году в международную классификацию болезней ввели шифр U.09 для обозначения состояний, возникших после перенесенной COVID-инфекции. Состояние это назвали постковидным синдромом: признаки и симптомы развиваются во время и/или после инфекции COVID-19, продолжаются свыше 12 недель и не объясняются другими диагнозами. Термин «постковидный синдром» необходим для обозначения того, что острая фаза заболевания закончилась, но пациент еще не выздоровел. Примечательно, что это касается всех областей медицины: терапии, кардиологии, гематологии, нефрологии и других.

- Есть два варианта постковидного синдрома, - рассказывает Максим Витальевич. - Первый из них - неврологический. При таком варианте человека преследует головная боль и нарушение сна. У него нарушен языкоглоточный нерв, что сопровождается нарушением обоняния и вкуса - нейропатия. Бывают и полинейропатии - множественное поражение периферических нервов, проявляющееся периферическими вялыми параличами, нарушениями чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами.

Но есть и психопатологический вариант, на котором мы в нашей беседе остановились подробно.

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ»

К психопатологическому варианту постковидного синдрома относятся когнитивные расстройства, качественные расстройства сознания.

- У переболевшего коронавирусом возникают посттравматическое стрессовое расстройство и соматогенные психозы, - подробно разъяснил наш собеседник. - Астенический синдром или синдром раздражительной слабости: он развивается у большинства пациентов, перенесших болезнь в среднетяжелой форме. Для него характерны повышенная утомляемость, тревожность, раздражительность, слезливость на ровном месте. При этом у пациента наблюдается разнообразная неспецифическая соматическая симптоматика - потливость, головные боли и головокружения, рассеянность, снижение памяти, тахикардия и перепады давления. Что важно - качество жизни человека существенно снижается. И это состояние может длиться до нескольких недель.

Как правило, с этим приходят к специалистам общего профиля: терапевтам, неврологам. К психотерапевтам - реже. Чтобы вернуть людей к нормальной жизни, врачи назначают общеукрепляющее лечение; препараты, активирующие тканевое дыхание, витамины, легкие успокоительные типа пустырника и аминомасляной кислоты.

«ЛЮДИ СКЛОННЫ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ, И ТАКИМИ ЗАЧАСТУЮ НАЗНАЧАЮТ СЕБЯ»

Но есть случаи, подчеркнул Кирсанов, когда вмешательство психотерапевта просто необходимо - это посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР):

- Например, умер кто-то из близких людей или член семьи, особенно, если неожиданно. Забрали в больницу, что с человеком - неизвестно, хорошо, если доктор знакомый. Чаще нет - пациентов лечат дежурные врачи, до которых сложно дозвониться. А потом внезапный звонок из больницы: «Приезжайте, забирайте, соболезнуем», шокирует, приводит к стрессовому расстройству с последующей депрессией. Люди в этот момент склонны искать виновных. И виноватыми зачастую назначают себя: не вовремя начали лечить, поздно отвезли в больницу, недостаточно уделили времени человеку и т. д. Подобные самообвинения поддерживают и утяжеляют расстройство.

Конверсионное расстройство - второй пример, требующий вмешательства психиатра, возникает в основном у «тревожных» пациентов.

- Перенес коронавирус, полежал в больнице, напугался. А по выздоровлению вдруг слетают жизненные навыки. Недавно пациентка средних лет, жительница Рязани, после нахождения в больнице вдруг стала путаться, как варить суп, оплачивать квартплату, убирать квартиру. Это тоже вариант ПТСР, пришлось просить родственников, чтобы ей показывали и помогали, как ребенку. К счастью, все восстановилось, - говорит Максим Витальевич.

Еще один вариант ПТСР: пациенты, побывавшие в красных зонах больниц. Выходить нельзя, общаться нельзя, утром кого-то из соседей по палате вдруг увозят на минус первый этаж. Потом повышенная тревожность и болезненные флешбэки (неприятные воспоминания):

- Это требует психологической и медикаментозной помощи, - подчеркнул Кирсанов. - К тому же, сплошь и рядом мы наблюдаем у людей тревожное расстройство и панические атаки. Почему? Почти два года нагнетается обстановка, куча ограничений, самоизоляция, постоянно меняющиеся протоколы лечения болезни, публикации в СМИ о смертях известных людей, новых штаммах вируса и тому подобное. По сути, живем, как на войне. Кто-то боится за близких, кто-то - тяжелой формы болезни. В итоге - постоянные тревожные мысли и страх за будущее.

Очень часто, подчеркнул Максим Витальевич, на этом фоне получаем вторичную депрессию. Человек не может справиться с тревогой, нарастает пессимистичное восприятие себя и окружающей действительности, что и приводит к развитию депрессивной симптоматики.

Больному коронавирусом просто необходима рука помощи. Доктора или близкого человека. Фото из архива "КП".

Больному коронавирусом просто необходима рука помощи. Доктора или близкого человека. Фото из архива "КП".

БУДЬТЕ, КАК ДЕТИ?!

Ипохондрическая фобия - еще один пример, когда к психиатру обратиться просто необходимо. Ее характеризует страх телесных ощущений, когда любой мало-мальский симптом принимается за тяжелую патологию.

- Недавний пример, когда молодой человек после перенесенной болезни прочитал, что бывает много осложнений. Стал напряженно вслушиваться в тело, и, естественно, любое телесное ощущение стало расцениваться как симптом тяжелой болезни. Ноет правый бок - почка отмирает; быстро шел, сердце застучало - вот-вот инфаркт случится. И так далее. В итоге, сдавал бесчисленные анализы, которые явной патологии не показывали, но и не убеждали, что все в порядке. Естественно, сначала ходил к терапевтам, кардиологам и неврологам. И только в последнюю очередь к психотерапевту, когда уже врачи стали хором твердить, что «вам нужно лечить голову». Сейчас подобных случаев множество, - рассказал Кирсанов.

Настоящий вал обращений, по словам психиатра, начался с мая 2020 года после периода вынужденной самоизоляции и неопределенности будущего:

- Многие сферы бизнеса закрылись и так и не восстановились, многих перевели на удаленную работу; для кого-то стало стрессом сидеть безвылазно дома с детьми и близкими, например. Неизвестный вирус, отсутствие четких схем лечения и вакцины в прошлом году привело к росту тревожных расстройств.

Сейчас по всей стране психиатры и психотерапевты просто завалены работой на несколько недель вперед тоже из-за непрогнозируемого будущего, постоянных волн заболеваемости и повышенной смертности. В большинстве случаев все нами перечисленное успешно лечится, поэтому не стоит затягивать с обращением к специалистам в области психического здоровья.

- Единственное, что заметил: дети ни разу с такими жалобами не обращались, это расстройство большей частью проявляться у взрослых, - подытожил нашу беседу Максим Кирсанов.

А может, в этих его словах как раз и заключается универсальный рецепт психического здоровья современного взрослого мира потребителей в условиях постковидного синдрома?!

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