В 2022 году в Рязани появится 20 новых детских площадок

В 2022 году в Рязани установят 20 новых детских площадок. На эти цели из городского бюджета выделили 10 миллионов рублей. Информацию об этом сообщил начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак на заседании комитета по ЖКХ гордумы.

Планируется, что игровые городки появятся в каждом районе Рязани. На типовую площадку с ударопоглощающим покрытием и площадью 11х8 м потратят не более 500 тысяч рублей.

Как следует из отчета, в настоящее время в Рязани не отвечают современным требованиям свыше 1 тысячи детских площадок. Практически все они давно технически устарели и не имеют мягкого покрытия. Так как привести каждую площадку в нормативное состояние невозможно, мэрия намеревается устанавливать новые, уже с учетом всех требований.

Ранее, губернатор поручил местным чиновникам исправить ситуацию с ненадлежащим состоянием игровых городков. Региональная жилинспекция уже начала проверять рязанские дворы и выявила ряд недочетов.

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