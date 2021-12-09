На семи детских площадках в Рязани обнаружили неисправности

В Рязани проверяют техническое состояние дворовых игровых площадок. О первых результатах рассказала зампред регионального правительства Анна Рослякова.

По ее словам, Госжилинспекция прошла по адресам тех детских городков, которые рязанцы указали в комментариях, и выявила ряд недочетов:

- улица Пушкина, 39 – на карусели нет сидений и спинки, нет перекладины на детском оборудовании, сломаны качели и скамейка;

- улица Ленинского Комсомола, 27 - неисправно ограждение песочницы;

- улица Черновицкая, 34 корпус 3 – сломаны сидения карусели и спинки детских качелей, требуется ремонт песочницы и покраска оборудования;

- улица Корнилова, 2а – нужна покраска;

- улица Великанова, 1/6 – нужно отремонтировать сидения качелей и горку, а потом все покрасить;

- улица Крупской, 14 корпус 1 - необходимо отремонтировать сидения двух качелей;

- улица Белякова, 2а – требует ремонта полотно у шведской стенки.

В большинстве случаев за содержание этих площадок ответственны управляющие организации. Им выдадут предписания. Проверки продолжатся.