Недалеко от деревни Аксеново Рыбновского района бродячие собаки загрызли косулю. О происшествии сообщается в паблике «Клуб охотников Рязани». По имеющейся информации псы догнали косулю на льду Оки возле плотины и загрызли.
Мнение самих охотников-любителей в комментариях к фото разделилось – собаки напали на дикую козу или волки.
«Это не волки, так как работали с задней части, собачий почерк», - уверен один из охотников. Ему вторит единомышленник: «Да, это собачьи следы, волки бы кости только оставили». Но нашлись и те, кто углядели волчьи следы:
Под Рязанью на льду Оки стая собак загрызла насмерть косулю. Фото: Клуб охотников Рязани.
«Следы, вроде, волчьи, надо ехать ждать серого», - написал любитель охоты.
Ранее сообщалось, что в лесах Пронского района охотники наткнулись на тушу лося, который стал жертвой волков. «Вот работа волков. Теленок еще даже дуба не дал, мягкий… Ночью съели» (читать подробнее).
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