В лесу под Рязанью стая волков загрызла лося

В лесах Пронского района охотники наткнулись на тушу лося, который стал жертвой волков. Видео выложили в паблике «Клуб охотников».

«Вот работа волков. Теленок еще даже дуба не дал, мягкий… Ночью съели. Вот прыжки их, какие здоровые», - предположил один из охотников, показывая на волчьи следы.

В комментариях подписчики подтвердили, что волки в Пронском районе, действительно, есть.

«На окраине Абакумова [село] видел однажды пару волков. Ехал днем из Рязани, и они стояли на правой стороне у посадки», - пишет один из рязанецев.

«В понедельник в Вышетравинском видел четыре следа, шли в сторону Пронского района, думал попутал с собачьими, а оказывается точно волки...» - продолжает мысль другой любитель охоты.

В лесу под Рязанью стая волков загрызла молодого лося.

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