Информация о рязанской девочке, высаженной из маршрутки в поле, оказалась недостоверной

В воскресенье, 18 декабря, Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова высказалась на своих страничках в социальных сетях, о ситуации с высаженной в поле в темное время суток девочки с из-за неоплаченного проезда.

Пост об этом диком случае был опубликован в интернете и разлетелся по средствам массовой информации.

- Отслеживаю все происшествия с несовершеннолетними, - поделилась Анжелика Владимировна. – Вот и на этот раз написала автору сообщения, попросила подробностей происшествия для проверки информации. Автор не стал общаться. Более того. Он удалил свой пост. То есть информация о высаженной среди поля девочки не нашла никаких подтверждений.

Анжелика Евдокимова обратилась к журналистам со словами, что готова помогать с проверкой достоверности тех или иных сообщений о несовершеннолетних.