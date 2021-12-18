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Общество18 декабря 2021 12:38

Рязанский маршрутчик высадил девочку в поле в темное время суток

Наличности у нее с собой не оказало, а картой расплатиться не удалось
Источник:kp.ru
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Водитель маршрутки, курсирующей между Рязанью и деревней Баграмово, высадил девочку в поле в темное время суток. Об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте» сообщила, по-видимому, родственница ребенка.

Когда микроавтобус уже был в пути, выяснилось, что картой расплатиться не получается, а наличных денег у юной пассажирки нет. В итоге никто из взрослых заплатить почему-то не вызвался, а водитель выдворил несовершеннолетнюю из салона где-то на окраине города, в районе кожевенного завода.

«Темнота. В незнакомом месте. Спасибо огромное попутной машине. Парень и девушка довезли до Рыбного», - написала женщина.

По ее словам, девочка ехала на этой маршрутке в первый раз.