Рязанский маршрутчик высадил девочку в поле в темное время суток

Водитель маршрутки, курсирующей между Рязанью и деревней Баграмово, высадил девочку в поле в темное время суток. Об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте» сообщила, по-видимому, родственница ребенка.

Когда микроавтобус уже был в пути, выяснилось, что картой расплатиться не получается, а наличных денег у юной пассажирки нет. В итоге никто из взрослых заплатить почему-то не вызвался, а водитель выдворил несовершеннолетнюю из салона где-то на окраине города, в районе кожевенного завода.

«Темнота. В незнакомом месте. Спасибо огромное попутной машине. Парень и девушка довезли до Рыбного», - написала женщина.

По ее словам, девочка ехала на этой маршрутке в первый раз.