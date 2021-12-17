Чиновники мэрии Рязани отменили уведомление, выданное на строительство дома на улице Щедрина

Чиновники рязанской мэрии отменили ранее выданное уведомление о соответствии параметров при строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Соответствующее постановление подписал 15 декабря и.о. заместителя главы администрации Рязани Сергей Савин. Речь идет о скандальном участке по адресу: улица Щедрина,16.

Как отметили активисты рязанского отделения ВООПиК, Савин отменил уведомление, которое сам же подписал в марте 2021 года.

Ранее сообщалось, что инспекция по охране объектов культурного наследия через суд пытается оспорить решение администрации Рязани по поводу возведения четырехэтажного дома на улице Щедрина. Истец требует признать незаконным уведомление, которым мэрия разрешила строительство (читать подробнее).

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