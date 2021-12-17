В Касимове райбольница попыталась захватить монополию на медосмотры

Касимовский межрайонный медцентр не смог оспорить меры, принятые рязанским УФАС по делу о медицинских осмотрах. Ранее госорган вынес медицинскому учреждению предупреждение о том, чтобы оно прекратило нарушать антимонопольное законодательство.

Суть претензий ФАС в ограничении прав граждан на выбор медицинской организации и ущемлении интересов трех таких организаций - ООО «Классный доктор», ООО «Эскулап» и Касимовская больница ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. Они-то изначально и обратились с жалобой.

Дело касается случаев, когда необходимо освидетельствование врача-нарколога и врача-психиатра, которое вправе проводить только райбольница. С весны 2020 года Касимовский ММЦ решил принимать из упомянутых организаций не больше двух человек в день, да еще и с ограничением по времени (с 8:00 до 9:30). На таких условиях договор подписал только «Классный доктор», но и с ним райбольница через месяц работать отказалась.

На требование прекратить незаконные действия ММЦ отреагировал иском в областной арбитражный суд, который подтвердил правоту ФАС. 15 декабря апелляционная инстанция оставила решение в силе.