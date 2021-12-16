Кресло зампреда рязанского правительства занял 26-летний Артем Никитин.

Заместителем председателя правительства Рязанской области назначен 26-летний Артем Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Молодой политик занял кресло Светланы Горячкиной, которая покинула должность в связи с переходом на другую работу.

Отмечается, что Никитин будет курировать вопросы экономики и финансов Рязанской области.

Днем ранее молодой политик оставил депутатские полномочия в Рязанской областной Думе по собственному желанию.

«Заместитель председателя правительства Рязанской области – должность, которую я замещаю с сегодняшнего дня. Это самый серьезный профессиональный вызов за всю мою жизнь, который я со всей ответственностью принимаю, бесценный акт доверия со стороны губернатора, который я не имею права не оправдать, огромная честь для меня как человека. Дорогу осилит идущий», - написал на радостях Артем Никитин на своей страничке в Instagram.

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