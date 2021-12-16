Светлана Горячкина покинула должность зампреда рязанского правительства.

Светлана Горячкина покинула должность заместителя председателя правительства Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметили областные чиновники, Светлану Владимировну освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Вместо нее кресло зампреда займет 26-летний Артем Никитин. Днем ранее молодой политик оставил депутатские полномочия в Рязанской областной Думе (читать подробнее).

Светлана Горячкина родилась 20 февраля 1978 года в Пронске.

В 2014 году назначена министром экономического развития и торговли Рязанской области. Спустя три года - министром промышленности и экономического развития Рязанской области.

15 июля 2019 года стала зампредом правительства Рязанской области.

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