Рязанец завез в регион более 20 тонн картошки из Беларуси. Вот что из этого вышло
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Индивидуальный предприниматель из Рязани завез в регион 21,5 тонн картофеля из Республики Беларусь. По закону, в течение следующего дня после доставки он должен был сообщить о завозе продукции в Россельхознадзор, но не сделал этого, сообщает управление ведомства.
По факту выявленного нарушения в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов, надзорный орган объявил предпринимателю предостережение.
Россельхознадзор напоминает, что собственник продукции обязан сообщить о прибытии подкарантинной продукции и предъявить ее [продукцию] для карантинного фитосанитарного контроля.
Ранее сообщалось, что на границе с Казахстаном развернули партию сомнительной сушеной фасоли. Она должна была прийти в Рязань для последующей перепродажи, но из-за нарушений весь груз общим весом 22 тонны вернули в Казахстан (читать подробнее).
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