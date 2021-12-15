Рязанец завез в регион более 20 тонн картошки из Беларуси. Вот что из этого вышло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Индивидуальный предприниматель из Рязани завез в регион 21,5 тонн картофеля из Республики Беларусь. По закону, в течение следующего дня после доставки он должен был сообщить о завозе продукции в Россельхознадзор, но не сделал этого, сообщает управление ведомства.

По факту выявленного нарушения в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов, надзорный орган объявил предпринимателю предостережение.

Россельхознадзор напоминает, что собственник продукции обязан сообщить о прибытии подкарантинной продукции и предъявить ее [продукцию] для карантинного фитосанитарного контроля.

Ранее сообщалось, что на границе с Казахстаном развернули партию сомнительной сушеной фасоли. Она должна была прийти в Рязань для последующей перепродажи, но из-за нарушений весь груз общим весом 22 тонны вернули в Казахстан (читать подробнее).

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