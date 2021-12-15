Пограничники предотвратили ввоз в Рязань 22 тонн сомнительной фасоли

На фитосанитарном посту «Караозек», расположенном в Астраханской области, предотвратили ввоз 22-тонной партии сушеной фасоли из Казахстана. Груз должен был быть доставлен в Рязань для последующей перепродажи. Но 14 декабря специалисты Россельхознадзора вместе с пограничниками обнаружили нарушения.

Так, на товаре не было маркировки, которая бы содержала полную и достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере или реэкспортере.

В итоге продукцию запретили ввозить в Россию, и вместо пункта назначения – Рязань, вся фасоль вернулась обратно в Казахстан.

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