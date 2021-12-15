Стало известно об еще двух жертвах, попробовавших рязанский спирт

Спирт, купленный в Рязанской области, погубил еще двух человек. Об этом стало известно от ГСУ СК России по Московской области

Следователи из Коломны выяснили, что летом 2021 года 39-летний житель Луховиц купил в Рязанской области не менее пяти канистр с жидкостью, содержащей метиловый спирт. Купленный товар он хранил у себя в гараже.

В августе 2021 года мужчина перепродал две канистры своим знакомым. Через некоторое время, после употребления алкоголя, троих жителей Луховиц госпитализировали. двое из них впоследствии скончались.

Суд признал бутлегера виновным и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что из-за рязанского спирта умерли два человека в Оренбургской области. Летом 31 июля 2021 года на территории Рязанской области купили 10 пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Бутлегер доставил спирт на родину и четыре канистры перепродал жителю города Соль-Илецка. В сентябре трое местных жителей распили в кафе этот спирт и получили острое отравление метанолом. Двое потом скончались (читать подробнее).

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