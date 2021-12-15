Смертельный напиток: спирт, из-за которого погибли жители Оренбуржья, завезли из Рязани. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Спирт, из-за которого умерли два человека в Оренбургской области, завезли из Рязанского региона. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Следователи установили, что 55-летний житель Переволоцкого района 31 июля 2021 года купил на территории Рязанской области 10 пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Спирт он доставил на родину и четыре канистры перепродал жителю города Соль-Илецка. В сентябре трое местных жителей распили в кафе этот спирт и получили острое отравление метанолом.

В результате происшествия 6 сентября 2021 года два человека умерли, еще один получил легкий вред здоровью.

Согласно заключениям экспертов, в рязанском спирте содержался метанол - основной органический компонент. Количественное содержание метанола составляло 26,0% от объема емкости, превышая допустимые значения для спиртных напитков в тысячу раз.

Материалы уголовного дела передали в суд, а в отношении рязанского продавца спирта (его личность установлена – Ред.) материалы выделили в отдельное производство.

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