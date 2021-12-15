В Кораблинском районе 62-летний мужчина заколол своего знакомого

Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области предъявил обвинение в убийстве 62-летнему жителю Кораблинского района.

Установлено, что 7 декабря этого года в частном доме одного из населенных пунктов района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес в грудь несколько ударов ножом своему 60-летнему знакомому. Раны оказались смертельными. Известно, что конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Задержаны подозреваемые в зверском убийстве таксиста в Рязанской области

Жертву привязали к дереву и нанесли не менее 16 ударов ножом (подробности).