Задержаны подозреваемые в зверском убийстве таксиста в Рязанской области

Убийство произошло из-за этого автомобиля.

18 ноября в Следственный комитет России по Владимирской области поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя Мурома, работавшего в такси. Позже тело 54-летнего мужчины обнаружили в лесу на территории Рязанской области неподалеку от дороги.

Благодаря оперативной и грамотной работе сотрудников уголовного розыска УМВД России и Следственного комитета в начале декабря в Тамбовской и Рязанской областях удалось задержать лиц, причастных к исчезновению таксиста.

Выяснилось, что 17 ноября двое жителей Нижегородской области (33-х и 25-ти лет) вызвали такси для поездки в Касимов (Рязанская область). В пути у сообщников возник замысел завладеть автомобилем. Они потребовали остановить машину. Затем 33-летний мужчина, угрожая ножом, вывел таксиста в лес, привязал к дереву и нанес не менее 16 ударов. Потерпевший от полученных ран скончался.

Подозреваемые свою вину полностью признали. Старшему из них предъявлено обвинения по статьям «Убийство» и «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору», младшему – только по статье «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору».

Оба заключены под стражу.

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