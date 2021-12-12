На окраине поселка Чучково обнаружили обгоревший труп местного таксиста

11 декабря на несанкционированной свалке у поселка Чучково обнаружили труп мужчины с термическими повреждениями. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Выяснилось, что в этот день в полицию заявили родственники по факту исчезновения их близкого. Мужчина днем ранее выехал на своем автомобиле Renault Kaptur и пропал, на телефонные звонки не отвечал.

— 62-летний мужчина проживал с женой в квартире, но у него был еще дом, доставшийся ему по наследству, там он держал подсобоное хозяйство, — рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Вот у этого дома на снегу мы обнаружили лужу крови, а от нее следы волочения в сторону дороги. Машины не было.

Позже по следам протектора следователи и оперативники обнаружили в овраге машину, на заднем сиденье которой было много крови. Еще через несколько часов на несанкционированной свалке у поселка Чучкова нашли труп с термическими ожогами. Преступники пытались сжечь тело с помощью автомобильных покрышек.

Известно, что мужчина таксовал, его номер телефона был у многих жителей района. Мужчина пользовался уважением, так как был очень аккуратным, порядочным, не пил. Люди звонили ему, заказывали, он возил их по району, области, в том числе и в Москву.

В настоящее время следователи возбудили дело по статье «Убийство». Ведется розыск подозреваемых.

Позже появились фотографии с места убийства чучковского таксиста (смотреть).

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