На окраине поселка Чучково обнаружили обгоревший труп местного таксиста

Появились фотографии с места убийства 62-летнего таксиста из поселка Чучково. По предварительным данным, мужчину убили недалеко от его дачного дома, где он держал подсобное хозяйство.

Появились фотографии с места убийства чучковского таксиста

Накануне днем мужчина уехал из дома на своей иномарке и не вернулся. Родные забеспокоились, так как он не отвечал на телефон. Возле дачного дома следователи нашли лужу крови и следы волочения. Через некоторое время обнаружили и брошенный в овраге автомобиль Renault Kaptur (читать подробнее).

Следователи Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области продолжают расследовать уголовное дело.

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