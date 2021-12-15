Появилось видео избиения рязанского водителя на Куйбышевском шоссе.

Видео с избиением водителя в Рязани на Куйбышевском шоссе выложила в социальных сетях жена пострадавшего мужчины. По словам женщины, конфликт начался из-за того, что ее муж не пропустил в ряд машину.

«Его догнали, перекрыли проезд, открыли дверь его машины и начали бить, он смог выйти из машины, чтобы дать отпор, далее драка… Двое парней его просто пинали, били по голове. В машине находились трое парней, били двое из них, а потом один вышел и сказал им: «Поехали отсюда, а то засветимся». Это абсолютный беспредел», - написала женщина.

Дорожный конфликт произошел утром 10 декабря недалеко от остановки «ДСК». Полиция пообещала провести проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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