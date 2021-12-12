Начались поиски молодых людей, избивших водителя на Куйбышевском шоссе в Рязани

«10 декабря в районе 7:00-7:30 часов на Куйбышевском шоссе недалеко от остановки «ДСК» двое молодых людей на белой машине LADA «Калина» избили парня за то, что он не пустил их в ряд». Это сообщение появилось в самом многочисленном автомобильном сообществе областного центра «Подслушано у водителей Рязани». Автор поста разыскивает свидетелей дорожного конфликта.
Что характерно, в комментариях развернулась полемика о том, стоит ли вообще противостоять хамству на дорогах, учитывая российское «избирательное» право, когда потерпевший может сам оказаться виновником.
По всей вероятности, тот, кого избили, пока не написал заявление в правоохранительные органы.
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