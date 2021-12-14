Минспорта назвало топ-10 спортсменов Рязанской области в 2021 году

Боксер Иван Сагайдак оказался среди 10 лучших спортсменов Рязанской области по итогам 2021 года.

13 декабря в Рязани областное минспорта подвело итоги 2021 года. На церемонии в Театре кукол награды получили спортсмены (в том числе ветераны), тренеры, спортивные врачи и судьи.

Министерством сформирован список из 10 спортсменов, выступавших наиболее убедительно в олимпийских видах. Среди них сразу семь представляют греблю на байдарках и каноэ: Захар Петров, Олег Гусев, Евгений Луканцов, Иван Штыль, Роман Ерлинеков, Сергей Немов, Кирилл Буцких. В топ-10 двое боксеров - Светослав Тетерин и Иван Сагайдак, а также тхэквондист Андрей Канаев.

Отдельно определена пятерка лучших в видах не из олимпийской программы. В ней представители парашютного спорта Ольга Мастафанова, Елена Тушева, Азат Пасяев и гиревики Иван Кулаков, Максим Шаров.

Кроме того, минспорт определил 50 юных спортсменов для присуждения губернаторских степендий. Все списки доступны на сайте органа власти.