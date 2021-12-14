Власти региона создадут сайт «Сделано в Рязани»

Власти региона собираются создать очередной сайт. Или как указали сами чиновники – «цифровой портал». Называться он будет «Сделано в Рязани». Об этом рассказал губернатор Николай Любимов на круглом столе, организованном Советом Федерации РФ (по видеосвязи – Ред.).

Глава рязанского региона рассказал участникам круглого стола о подготовке квалифицированных кадров во внешнеэкономической деятельности, продвижении продукции с рязанской маркой на зарубежные рынки, а также о создании сайта «Сделано в Рязани».

В 2019 году на непопулярный правительственный рязанский сайт власти планировали потратить еще 4,5 миллиона рублей (читать подробнее).

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