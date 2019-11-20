На непопулярный правительственный рязанский сайт потратят еще 4,5 миллиона

20 Нояб. 20:26 2019-11-20T20:26:38+03:00

Станет ли сайт после стольких вложений более популярным, а значит эффективным, узнаем уже после Нового года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Активности порталу это не прибавит: вход по-прежнему будет через регистрацию

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На портале госзакупок стартовал аукцион на доработку портала «Наш Дом Рязань». Заказчик – региональное министерство промышленности и экономического развития, оплачивать модернизацию сайта будут из областного бюджета. Начальная стоимость контракта 4,5 миллиона рублей.

Напомним, сайт создан «в рамках реализации стратегических инициатив Президента РФ Владимира Путина как сервис для открытого диалога власти с жителями региона».

Чтоб вступить в этот диалог, нужно зарегистрироваться, иначе – только просмотр выложенной информации. На портале люди могут пожаловаться на качество дорог, освещения и вывоза мусора, работу транспорта, задать вопросы по соцзащите и прочим проблемам.

На сегодня накопилось почти 3,3 тысячи жалоб и предложений, около 2 тысяч проблем, по информации размещенной здесь же, решены.

Проходят на сайте и опросы по важным для региона вопросам. Одна закавыка: проголосовать могут тоже лишь те, кто зарегистрировался. По мнению организаторов, это исключит возможность накруток. Но одновременно отсеивается и огромное число людей, не захотевших регистрироваться ради того, чтобы поставить галочку.

К примеру, опрос «Выбор территории благоустройства» просмотрели больше 1200 человек, а проголосовали лишь 165 из них.

Есть разрывы поменьше, но есть и дикие пропасти между теми, кто только прочитал вопросы, и теми, кто поставил галочку: опрос по ярмарке на Театральной площади видели больше 1 тысячи человек, проголосовали… 12.

И при этом в опросах попадаются записи: «Результаты голосования были скорректированы (очищены) по причине выявления факта накрутки голосов». То есть по факту регистрация не помогает.

Тем не менее, ее решено оставить – это указано в техзадании для разработчиков. В ТЗ входит создание: разделов «Новости», «Рейтинги» и «Исполнители»; мобильного приложения; подробного анкетирования зарегистрировавшихся пользователей и ряд других требований.

Как пояснили «Комсомолке» специалисты двух рязанских организаций, занимающихся разработкой сайтов, ценник в 4,5 миллиона для такой работы – реален.

Разброс в стоимости создания/модернизации сайтов сейчас огромен: все зависит от объема поставленных перед разработчиками задач. И 4,5 миллиона по меркам нынешних возможностей отрасли – далеко не самая большая сумма.

Выполнить все работы компания, которая выиграет аукцион, должна до 20 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU