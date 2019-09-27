2019-09-27T15:00:31+03:00
Общество

МФЦ предупредил рязанцев о недостоверной информации в интернете

И напомнил, что для экономии времени пользоваться нужно только его официальным сайтом и аккаунтами в соцсетях
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

МФЦ Рязанской области разместил предупреждение для жителей региона, планирующих воспользоваться его услугами: получить достоверную информацию о его работе можно только на официальном сайте моидокументы62.рф.

Обращение вызвано тем, что в сети действует ряд сайтов, на которых указана неверная информация об услугах этого госучреждения.

Например, человек планирует получить какую-то справку, находит на этих сайтах перечень необходимых документов и, собрав их, идет в отделение МФЦ. На месте же выясняется, что по факту требования другие – в итоге посетитель просто теряет время.

Напомним, что помимо сайта в социальных сетях есть и официальные аккаунты МФЦ: ВКонтакте, instagram и в Одноклассниках.

Консультацию по государственным и муниципальным услугам можно получить по многоканальному телефону +7 (4912) 55-50-55.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Согласовать перепланировку в квартире, пожениться и подать документы для участия в выборах можно будет в одном и том же кабинете

Идея «единого окна» в МФЦ будет стоить места 9 из 10 чиновникам, работающим с обращениями. Подробнее

В МФЦ в центре Рязани поменялся график приема по загранпаспортам

Речь идет о документах, содержащих электронный носитель информации. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФСБ рассказали о «разминировании» автовокзала «Приокский»
В субботу на пять часов перекроют дорогу Рыбное – Константиново
Памятник академику Павлову и его собаке открыли в рязанском медуниверситете
Рязанец в обход налоговой построил и продал целый поселок
Из-за прорыва в 144 домах Рязани отключили холодную воду
Роспотребнадзор принимает жалобы на холод в детсадах и школах
Один из подручных Шишкана задержан в Рязанской области
Мигрантов-среднеазиатов отправили на родину из Рязани за счет государства
Два касимовских предпринимателя торговали просроченной мясной продукцией
Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал профессором
У застреленного рязанского предпринимателя остались жена и сын
В Дягилево через «М5Молл» будет теперь ходить маршрутка №47
«Проехал по собаке много раз». Полиция проверяет новый факт живодерства