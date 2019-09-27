МФЦ предупредил рязанцев о недостоверной информации в интернете

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-27T15:00:31+03:00

И напомнил, что для экономии времени пользоваться нужно только его официальным сайтом и аккаунтами в соцсетях

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МФЦ Рязанской области разместил предупреждение для жителей региона, планирующих воспользоваться его услугами: получить достоверную информацию о его работе можно только на официальном сайте моидокументы62.рф.

Обращение вызвано тем, что в сети действует ряд сайтов, на которых указана неверная информация об услугах этого госучреждения.

Например, человек планирует получить какую-то справку, находит на этих сайтах перечень необходимых документов и, собрав их, идет в отделение МФЦ. На месте же выясняется, что по факту требования другие – в итоге посетитель просто теряет время.

Напомним, что помимо сайта в социальных сетях есть и официальные аккаунты МФЦ: ВКонтакте, instagram и в Одноклассниках.

Консультацию по государственным и муниципальным услугам можно получить по многоканальному телефону +7 (4912) 55-50-55.

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ИСТОЧНИК KP.RU