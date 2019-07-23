В МФЦ в центре Рязани поменялся график приема по загранпаспортам

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-23T10:48:31+03:00

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В отделе МФЦ по Железнодорожному району Рязани поменялся по график работы сотрудников полиции, оформляющих и выдающих загранпаспорта. Речь идет о документах, содержащих электронный носитель информации, уточнили в МФЦ.

Этот отдел расположен на улице Каширина, д. 1. Теперь прием посетителей по этому вопросу идет здесь дважды в неделю: во вторник с 10.00 до 13.00 и в пятницу с 9.30 до 12.30.

Дополнительную информацию можно уточнить в областном контакт-центре МФЦ по телефону +7 (4912) 55-50-55.

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ИСТОЧНИК KP.RU