МФЦ с улицы Гагарина в Рязани переехал на новое место

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-20T17:27:27+03:00

Отдел будет работать на улице Полетаева

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Одно из территориальных структурных подразделений «МФЦ Рязанской области» сменило адрес, сообщает пресс-служба госучреждения.

Речь идет об отделении №9, ранее располагавшемся в Рязани на улице Гагарина, д. 71. Теперь тоже самое отделение работает на улице Полетаева, д.34 – специалисты МФЦ расположились в торгово-офисном центре «Кристалл».

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед. Контактный номер телефона 8-910-630-01-12.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4912) 55-50-55.

ИСТОЧНИК KP.RU