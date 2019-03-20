МФЦ с улицы Гагарина в Рязани переехал на новое место
Отдел будет работать на улице Полетаева
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Одно из территориальных структурных подразделений «МФЦ Рязанской области» сменило адрес, сообщает пресс-служба госучреждения.
Речь идет об отделении №9, ранее располагавшемся в Рязани на улице Гагарина, д. 71. Теперь тоже самое отделение работает на улице Полетаева, д.34 – специалисты МФЦ расположились в торгово-офисном центре «Кристалл».
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед. Контактный номер телефона 8-910-630-01-12.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4912) 55-50-55.
ИСТОЧНИК KP.RU