Рязанцев предупредили о фейковом сайте приставов с вирусом Trojan

СЕГОДНЯ 05:52 2019-10-10T05:52:55+03:00

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Хакеры создали поддельный сайт службы судебных приставов и через него заражали компьютеры пользователей, сообщает УФССП России по Рязанской области.

Как отметили в ведомстве, на первый взгляд фейковая главная страница сайта ничем не отличалась от настоящей. Но после того как человек пытался перейти по той или иной ссылке, появлялось предупреждение об обновлении программы Adobe Flash Player. Однако вместо лицензионной программы на компьютер пользователя загружался файл с вирусом Trojan («Троян»).

«В настоящее время поддельный сайт ФССП заблокирован. Хакеры не запускали масштабные вирусные атаки. Чтобы исключить возможности нанести вред своему компьютеру, рекомендуется устанавливать антивирусные программы, а также не переходить на подозрительные страницы», — говорится в сообщении рязанских приставов.

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ИСТОЧНИК KP.RU