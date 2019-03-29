Сасовский хакер взламывал сайты госучреждений Рязанской области и на Урале
Сасовская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя, обвиняемого в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как установил суд, мужчина скопировал на компьютер специальную программу, и с ее помощью искал уязвимости средств защиты компьютерной информации в отношении интернет-ресурсов государственных учреждений.
Выявило преступление и расследовало региональное УФСБ России.
При вынесении приговора суд учел признание вины подсудимым, его активную помощь следствию и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 15 тысяч рублей.
— Молодой человек нигде этому особо не учился, — рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. — Он работал вахтовым методом в Москве, там и нахватался каких-то поверхностных знаний. Никаких корыстных целей он не преследовал, а отрабатывал свои навыки на взломе сайтов каких-то небольших государственных учреждений, в том числе в уральском регионе.
Отметим, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU