Сасовский хакер взламывал сайты госучреждений Рязанской области и на Урале

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-29T08:24:59+03:00

Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в 15 000 рублей

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Сасовская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя, обвиняемого в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установил суд, мужчина скопировал на компьютер специальную программу, и с ее помощью искал уязвимости средств защиты компьютерной информации в отношении интернет-ресурсов государственных учреждений.

Выявило преступление и расследовало региональное УФСБ России.

При вынесении приговора суд учел признание вины подсудимым, его активную помощь следствию и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

— Молодой человек нигде этому особо не учился, — рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. — Он работал вахтовым методом в Москве, там и нахватался каких-то поверхностных знаний. Никаких корыстных целей он не преследовал, а отрабатывал свои навыки на взломе сайтов каких-то небольших государственных учреждений, в том числе в уральском регионе.

Отметим, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU