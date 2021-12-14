Утром 14 декабря Рязань встала в 10-балльных пробках. Перекресток Михайловского и Московского шоссе.

Утро вторника, 14 декабря, стало для автомобилистов Рязани очередным кошмаром - десятибалльными пробками. Об этом сообщает веб-сервис компании «Яндекс.Пробки».

В режиме онлайн, по состоянию на 14 декабря 09:15, в черте города произошло одно дорожно-транспортное происшествие – на Куйбышевском шоссе.

В настоящее время затруднено движение транспорта на улицах Зубковой, Восточной окружной дороге, Новоселов, Циолковского, Бирюзова, Первомайский проспект на пересечении с улицей Типанова и других участках улично-дорожной сети.

Главной причиной автомобильных заторов наверняка стал снежный заряд, ударивший по Рязани (читать подробнее).

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