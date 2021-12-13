Рязанскую область ожидает снежный заряд

Снегопад ожидается в Рязанской области 14 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снегопад ожидается в Рязанской области 14 декабря. Такой прогноз дает местный филиал Росгидромета.

Особенно обильные осадки выпадут в ночное время. Днем снег, согласно прогнозу, тоже будет. Сохранится гололедица.

Температура воздуха по области -7...-2 градуса ночью и -6...-1 днем. Ветер южный, 3-8 м/с.

Не обойдется без осадков и в следующие два дня. Причем максимум дневной температуры в среду увеличится до 0, а в четверг — до +1 градуса.