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Общество10 декабря 2021 15:29

В Рязани на улице Мирной дорожники уложили асфальт прямо на лед

Горожане предположили, что делается это на зло
Источник:kp.ru
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Фото: vk.com/tr_ryazan

Фото: vk.com/tr_ryazan

10 декабря на улице Мирной в Рязани очевидцы сняли, как дорожные рабочие укладывают асфальт прямо на лед. Процесс ремонта проезжей части попал в объектив возмущенного горожанина.

«В настоящее время производят укладку дорожного покрытия непосредственно на лед. Вместо того, чтобы сделать хорошую асфальтированную дорогу, делают на зло еще хуже. Почему у нас так происходит в городе?» - поделился автор поста.

К сожалению, но подобная практика для региона не уникальна. Год назад «КП-Рязань» уже рассказывала, как в деревне Лукьяново Сасовского района дорожники уложили асфальт прямиком на заснеженную щебенку при отрицательной температуре.