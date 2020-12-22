В рязанской глубинке асфальт кладут в мороз на снег

В деревне Лукьяново (Сасовский район) дорожники напомнили всем о «технологии», связанной со срывом сроков работ: уложили асфальт прямиком на заснеженную щебенку при отрицательной температуре. Теперь местные гадают, не сойдет ли это покрытие в скором времени вместе со снегом.

Видео, на котором запечатлен сам процесс, опубликовано в группе «Подслушано в Сасово». В ОНФ выяснили, что стоимость работ на участке дороги «Шацк - Касимов» протяженностью 1 километр превышает 16 млн рублей. Торги выиграло ООО «СтройКапиталлГрупп».

Активисты обратились в областной минтрас из-за возможного нарушения технологии дорожных работ и сообщают, что на объект подрядчик, судя по контракту, должен был выйти еще 1 сентября и управиться за 60 дней.