У бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова умер отец

Юрий Сергеевич Карабасов (1939-2021).

8 декабря на сайте Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» появился некролог в память о скончавшемся Юрии Сергеевиче Карабасове.

- Ушел из жизни, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки, депутат Государственной думы Российской Федерации, лауреат премии Президента РФ в области науки и образования, ректор Московского института стали и сплавов, президент НИТУ «МИСиС», - говорится в некрологе.

Руководство вуза выразило соболезнования родным и близким ушедшего от нас Юрия Карабасова.

Напомним, что сын Юрия Сергеевича – Сергей Юрьевич Карабасов исполнял обязанности главы администрации Рязани, пока не стал фигурантом скандального уголовного дела по исчезнувшей детской площадке. На днях суд должен огласить ему приговор.