Плата за отопление в Рязани с 1 июля 2022 года вырастет на 9,2% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля 2022 года в Рязани плата за отопление вырастет на 9,2%. Соответствующее постановление 9 декабря подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Кроме того, вырастет плата за электричество – на 5%, за холодную воду – на 4%, за обращение с ТКО (вывоз мусора) – на 4% и газ – на 3%.

Ранее в проекте постановления указывалось, что рязанцы с 1 июля по 31 декабря 2022 за отопление будут платить лишь на 4,3% больше, а за электричество на 4,9% (читать подробнее).

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