С 2022 года рязанцы будут платить за коммуналку больше обычного

С 1 июля 2022 года в Рязани повысят плата за коммунальные услуги. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 июля 2022 года в Рязани и области повысится плата за коммунальные услуги. Проект соответствующего постановления губернатора Николая Любимова опубликовано на сайте правительства.

Уже со следующего года, с 1 июля по 31 декабря 2022 года рязанцы будут платить за коммунальные услуги на 3,9% больше. За электроснабжение плата повысится на 4,9%, газ – на 3,0%, отопление – на 4,3%, а за подачу холодной воды – на 4%.

Кроме того, на 4% повысится плата за обращение с твердыми коммунальными отходами.

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