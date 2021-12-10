Полицейские закрыли в Рязани очередной интимный салон

В Рязани закрыли очередной интимный салон. Работу подпольного публичного дома полицейские вычислили по активности в сети. Во время оперативной работы задержали с поличным 21-летнюю рязанку, которая находилась с клиентом.

На допросе девушка призналась, что вместе с ней работают еще десять женщин от 18 до 42 лет.

Оперативники выяснили, что к организации публичного дома причастны 52-летняя женщина и ее 25-летняя помощница. На работу они взяли всего 11 проституток. Деятельность салона устроили так, что девушки могли выехать на вызов в любое время суток. Вызовы принимала помощница, которая была в салоне в качестве диспетчера, но могла в любое время подменить кого-нибудь из девочек.

В начале декабря в Рязани уже закрывали один публичный дом. Там работали десять девушек, а организовала все 46-летняя рязанка (подробнее с фото).

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