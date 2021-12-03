В Рязани прикрыли публичный дом с десятью проститутками

В Рязани задержали создателя интимного салона – 46-летнюю женщину. По мнению УМВД России по Рязанской области, она ежедневно координировала действия нескольких женщин по «предоставлению интимных услуг».

В итоге оперативники разработали «оперативную комбинацию» и задержали с поличным 20-летнюю рязанку, занимающуюся проституцией. В ближайшее время ее привлекут к административной ответственности.

Полиция поставила рязанских девушек у машине для съемки.

Кроме того, полицейские установили, что к организации публичного дома причастны еще десять рязанок в возрасте от 18 до 40 лет.

Ранее «мамашу» уже судили за организацию занятия проституцией.

Оперативники после своей комбинации установили, что организация работы публичного дома была посменной. «В любой час кто-то из них приезжал на адрес «заказчика» для предоставления интимных услуг», - говорится в сообщении.

Девушки в возрасте от 18 до 40 лет работали посменно.

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