Концерт Егора Крида в Рязани отменили во второй раз, люди распродают билеты Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерт известного исполнителя Егора Крида вновь отменили. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Обращаем ваше внимание, что концерт Егора Крида переносится. О новой дате мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.

Изначально концерт должен был состояться 24 сентября, но потом в связи с ограничениями перенесли на 10 декабря…

В комментариях рязанцы уже публикуют предложения о продаже своих ранее купленных билетов. После первого переноса организаторы сообщали, что возврат билетов возможен по месту приобретения.

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