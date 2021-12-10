Концерт Егора Крида в Рязани отменили во второй раз, люди распродают билеты
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Концерт известного исполнителя Егора Крида вновь отменили. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Обращаем ваше внимание, что концерт Егора Крида переносится. О новой дате мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.
Изначально концерт должен был состояться 24 сентября, но потом в связи с ограничениями перенесли на 10 декабря…
В комментариях рязанцы уже публикуют предложения о продаже своих ранее купленных билетов. После первого переноса организаторы сообщали, что возврат билетов возможен по месту приобретения.
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