Росприроднадзор в январе повторно проверит рязанские предприятия

В январе 2022 года Росприроднадзор проведет проверки промышленных предприятий Рязани. Их предметом станет исполнение ранее выданных предписаний.

«Будем проверять исполнение ранее выданных предписаний. Заодно посмотрим, насколько они [предприятия] исправили ситуацию и исправили те нарушения, которые были выявлены осенью этого года», - передает слова руководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Богуша ГТРК «Ока».

Также Богуш дал понять, что обострившуюся экологическую ситуацию надзорный орган не намерен напрямую связывать с деятельностью какого-то конкретного предприятия.

«Мы можем сказать, что запах на территории Рязани — это совокупный выброс всех предприятий», - констатировал руководитель.

Напомним, самые большие претензии у Росприроднадзора возникли к заводу "Техно". Также глава ведомства Светлана Радионова сообщала о нарушениях "Русской кожи".