Сбившего насмерть рязанок водителя грузовика, 32 раза привлекали за нарушения ПДД

Во время избрания меры пресечения водителю грузовика, насмерть сбившего людей, стоявших рядом с остановкой, прозвучала информация о том, что он 32 раза нарушал ПДД.

«Постоянное систематическое нарушение обвиняемым правил характеризует его как лицо, не желающее соблюдать установленные в обществе нормы морали и права, пренебрегающее безопасностью иных участников дорожного движения, что указывает на его склонность к нарушению правовых норм, действующих в сфере безопасности дорожного движения», - сообщили в пресс-службе райсуда.

Напомним, 30 ноября, примерно в 15.50 в Рязани на Ряжском шоссе произошло страшное ДТП. Грузовик Shacman, которым управлял мужчина 1982 года рождения, сбил трех женщин, стоявших на остановке общественного транспорта «Химволокно». Две из них погибли на месте аварии.