Мэрия Рязани об «избитом» школьнике: Стало плохо, помогли, вызвали скорую помощь

Чиновники городской администрации прокомментировали ситуацию с ребенком, которого якобы избили в школе №69 города Рязани, а потом увезли на «скорой» в больницу с эпилептическим припадком.

«29 ноября ученик 2в класса почувствовал себя плохо, ему оказала помощь медицинская сестра учреждения, которая и вызвала скорую помощь. 7 декабря ребенок приступил к учебе», - говорится в сообщении.

По словам мэрии, камеры видеонаблюдения, установленные в школе, факт избиения не зафиксировали.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее мама пострадавшего ребенка опубликовала пост в социальных сетях, рассказывая, что некий мальчик бил ее сына по голове и спине (читать подробнее).

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