Из школы №69 госпитализировали избитого ребенка с приступом эпилепсии

29 ноября из школы №69 Рязани госпитализировали ученика. После уроков мальчик упал в эпилептическом приступе. По словам мамы ребенка, «он остался один, никто к нему не подошел. Это увидела бабушка сына, которая пришла за ним в школу. Он лежал на полу, ноги - в конвульсиях, лицо белое, сын редко дышал, слабый пульс».

Помогла ребенку одна из родительниц, у которой было медицинское образование. Якобы только потом подошли учитель и медсестра. Физрук донес мальчика до машины скорой помощи. Госпитализировали школьника в неврологическое отделение больницы №11.

По словам мамы, на следующий день она хотела посмотреть записи с камер видеонаблюдения в том месте, где нашли мальчика, но оказалось, что камеры до туда не дотягивают.

«Адекватного ответа, что же произошло в тот день, я не получила. Неделю мы находились в больнице, сделали КТ, ЭЭГ. Выяснилось, что ребенок был здоров. Но приехав домой, от одноклассниц мы узнали, что в тот день моего ребенка били по голове и спине. Записи с камер за тот день снова не дали посмотреть, сославшись на уход директора в отпуск», - продолжает женщина.

«Заявление в ПДН мы написали, но ребенок, который нанес травмы моему сыну, и его родители на встречу с органами так и не пришли. Со слов невролога, мой сын теперь на жестких ограничениях, при повторном приступе, ему поставят диагноз эпилепсия, и он будет считаться инвалидом. Прошу данный пост расценивать как открытое заявление», - указала женщина.

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