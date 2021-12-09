На Первомайском проспекте произошло массовое ДТП с участием маршрутки

На Первомайском проспекте произошло массовое жесткое ДТП с участием маршрутки.
Утром 9 декабря произошло массовое ДТП Первомайском проспекте. Фотографию с места происшествия выложили в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».
Судя по кадру, авария произошла между автобусом-маршруткой, легковым автомобилем Ford Focus и грузовой «ГАЗелью». Легковушку буквально зажало между двумя машинами. Кроме того, в момент ДТП автомобили снесли рекламную тумбу.
Сведений о пострадавших людях не поступало, как и официальной информации. Подробности уточняются.
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