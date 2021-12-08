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Происшествия8 декабря 2021 10:14

Женщина погибла в страшном ДТП на рязанском участке М-5

На трассе, покрытой снежной кашей, вечером 7 декабря столкнулись Renault и ВАЗ
Источник:kp.ru
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7 декабря в ДТП на рязанском участке М-5 «Урал» погибла женщина.

7 декабря в ДТП на рязанском участке М-5 «Урал» погибла женщина.

7 декабря в ДТП на рязанском участке М-5 «Урал» погибла женщина. Страшная авария случилась примерно в 19:40 в Старожиловском районе, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, столкновение ВАЗ-211440 с Renault Duster на дороге, покрытой снежной кашей, спровоцировал 31-летний водитель отечественного автомобиля. Сам он избежал серьезных травм, а его 52-летняя пассажирка скончалась. Также травмы получила пассажирка 33-летняя Renault.

Ранее сообщалось о столкновении в тот же день двух грузовых автомобилей на М-5 в Путятинском районе.

Страшная авария случилась примерно в 19:40 в Старожиловском районе.

Страшная авария случилась примерно в 19:40 в Старожиловском районе.