Два искореженных грузовика: в ДТП с большегрузами в Рязанской области пострадали водители

Две искореженные фуры: в ДТП с большегрузами в Рязанской области пострадали водители

Днем 7 декабря в Путятинском районе произошло жесткое ДТП с участием большегрузов, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 30-летний житель Скопина за рулем грузовика Scania не справился с управлением и влетел в грузовик Mercedes-Benz. За рулем грузовика немецкого производства находился 51-летний житель Саратовской области.

На рязанской трассе в жестком ДТП с фурами пострадали два водителя

В результате дорожного происшествия обоих водителей с травмами госпитализировали. Сами машины серьезно пострадали от столкновения, буквально искорежены.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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