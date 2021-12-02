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Происшествия2 декабря 2021 9:55

В Шиловском районе утонул мужчина

Его тело подняли из воды 2 декабря
Источник:kp.ru
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В четверг, 2 декабря, около одиннадцати часов утра недалеко от села Терехово Шиловского района сотрудники поисково-спасательной службы МЧС России по Рязанской области извлекли из водоема тело мужчины. К работам привлекались две единицы техники и шесть человек.

Шиловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области по факту обнаружения трупа проводит доследственную проверку.

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