Мэрия прокомментировала исчезновение маршруток в Рязани

Чиновники пресс-службы мэрии Рязани прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о сокращении числа маршрутных автобусов на треть. По данным специалистов администрации города, опубликованное постановление просто должно привести в порядок документы.

Власти напомнили, что с 5 мая 2022 года в Рязани отменят еще четыре маршрутки – муниципальные маршруты регулярных перевозок. Соответствующее постановление уже опубликовано за подписью первого замглавы администрации города Алексея Пустовалова (читать подробнее).

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